  3. İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi: Tahran masaya oturmuyor!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’da yapılması planlanan ABD ile ateşkes müzakerelerinin ikinci turuna ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin masaya oturmayacağını belirten Bekayi, ABD’nin liman ablukaları ve ateşkes ihlalleri nedeniyle güven vermediğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün Pakistan'da yapılması ön görülen ABD ile ateşkes müzakerelerinin ikinci turuna ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, "Şu anda bir sonraki müzakere turu için bir planımız yok" ifadelerini kullanarak, Tahran yönetiminin bugün Washington ile masaya oturmayacağını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimini İran limanlarının ablukaya alınması ve Çarşamba günü sona erecek olan ateşkesin ihlal edilmesi de dahil olmak üzere "çelişkili davranışlar" sergilemekle suçlayan İsmail Bekayi, "Sözler ile eylemler arasındaki bu açık çelişki, İran halkının Amerika'nın niyetlerine yönelik şüphelerini artırıyor" şeklinde konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran'ın müzakerelerin seyrine "ulusal çıkarları ve faydaları önceliklendirerek" karar vereceğini vurguladı. Bekayi ayrıca İran'ın yaptırımların hafifletilmesine ilişkin herhangi bir "ciddi" teklif almadığını ve ABD ile yapılabilecek muhtemel bir anlaşmanın "garanti" içermesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin diplomasiyi sürdürme konusunda ciddiyet göstermediğini söyleyen Bekayi, "Amerika Birleşik Devletleri, çelişkili davranışlar sergileyerek ve ateşkesi sürekli ihlal ederek, diplomasiyi sürdürme konusunda ciddi olmadığını göstermiştir. Bu sözler ile eylemler arasındaki açık çelişki, İran halkının ABD'nin niyetlerine olan güvensizliğini artırıyor" ifadelerini kullandı. İsmail Bekayi, İran'a ait ticari bir gemiye saldırı da dahil olmak üzere ABD'nin son eylemlerini, Birleşmiş Milletler kararları kapsamında "açık bir saldırı eylemi" olarak nitelendirdi.

