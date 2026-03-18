İran'ın kalbi vuruldu! Üst düzey bir isim daha öldürüldü

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gece saatlerinde Tahran’a düzenlenen hava operasyonunda İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in hedef alındığını ve öldürüldüğünü iddia etti.

Katz, "Bugün, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a karşı yürüttüğümüz savaşı tırmandıracak önemli sürprizlerin yaşanması bekleniyor. İran'daki saldırıların şiddeti artıyor. İran İstihbarat Bakanı bir gecede ortadan kaldırıldı" ifadelerini kullandı.



Katz, kendisinin ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın üst düzey isimlerinden herhangi birini ek onaya gerek kalmadan hedef almak için İsrail ordusuna yetki verdiklerini belirtti.



İran'dan İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Laricani'nin öldüğü doğrulanmıştı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybetmişti. Ulusal Güvenlik yüksek Konseyi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırılarda Ali Laricani, oğlu Murtaza Laricani, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri'nin Güvenlikten Sorumlu Yardımcısı Ali Rıza Beyat ve bir grup korumanın hayatını kaybettiği belirtildi.

