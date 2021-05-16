İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, İHH'ya bağışlandı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto için yeni aldığı cipini İsrail Başkonsolosluğu önünde yakan çiftin hurdaya dönen aracı, bir iş insanı tarafından satın alındı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yeni aldığı cipini İsrail Başkonsolosluğu önünde yakan çiftin hurdaya dönen aracı, iş insanı Suna Özdemir tarafından satın alındı. Özdemir değerini ödeyerek aldığı hurda aracı, sergilenmek üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'na (İHH) bağışladı. İsrail Başkonsolosluğu önünde cipini yakan Dora Altınbaşak ise cipin parasını Filistin'e gönderilmek üzere İHH'ya bağışladı.



"İNŞALLAH FİLİSTİN'DEKİ KARDEŞLERİMİZE DERMAN OLUR"

Hurda aracı satın alan iş insanı Suna Özdemir, "Açıkçası izlerken tüylerim diken diken oldu. Ahmet Bey ve Dora Hanım çok duygusal bir refleks göstererek o günkü hadiseyi derinden üzülerek izlemişler ve kendilerine ait olan tek bir araçlarını yapabilecekleri bir tepkiyle yapmışlar. Tepkinin şekli böyle değil de, belki bir kuruluşa hayır olarak vermek olsaydı Filistin'e daha makul olacaktı. Ama duygusal bir refleksle bunu yapmışlar. Kendilerini çok iyi anlıyorum. Burada da kardeşlerimin bu duyarlılığını gördüm. Her ne kadar tasvip etmesem de bundan vazgeçmişler. Oradaki o çocuklar, kanı giden kardeşlerimiz adına mallarından vazgeçmişler. Ben de dedim ki hem onların yaptıkları bu zararlarına karşılık zararlarını nasıl giderebiliriz? Onlara bir bedel ödemek için aradım. Araçlarını satın almak istedim. Araçlarını kendilerinden satın aldım. Daha hiç kullanmadıkları araçlarını satın aldım. Satın aldığım meblağı İHH'ya bağışlıyorum. İnşallah Filistin'deki kardeşlerimize derman olur. Oradaki kardeşlerimize bir damla da olsa biz bağışımızı İHH aracılığı ile yapıyoruz. İnşallah rabbim kabul eder. İnşallah bu zulüm biter. Buradan benimle beraber tüm iş adamı ve iş kadınlarına da sesleniyorum. Lütfen duyarlı olun. Ne yapabiliyorsanız. Küçük büyük demeyin. Bağışın meblağı söylenmez. Aracın değeri neyse odur. Ben bu aracı İHH'ya teslim ediyorum. Bu dramı insanlığa göstersin diye. İHH bunu sergileyecektir. İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılmış bir aracı sergileyeceklerdir. İsrail artık bu kanı durdur" dedi.



"SESİMİZİ DUYURMAK AMAÇLI YAPMIŞTIK"

Cipini yakan Dora Altınbaşak ise "Zaten sesimizi duyurmak amaçlı böyle bir şey yapmıştık. Sesimizi de duyurduğumuzu düşünüyorum. Bizim orada Müslüman kardeşlerimizin, masum çocukların ölümüne isyanımızdı aslında o anda orada arabayı yakmak. Engel olamıyoruz. En azından bu faciayı, dehşeti duyuralım. Belki vicdanı olan insanlar bize eşlik eder. Bizi yalnız bırakmazlar, yanımızda olurlar. Çığlığımıza onlarda bir ses olarak daha fazla çığlık atmamıza sebep olur diye düşündük" dedi.