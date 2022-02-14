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İsrail bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki köye baskını sırasında bir Filistinli genci öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Cenin kenti yakınındaki el-Sile el-Harisiye köyüne baskında İsrail kurşunuyla başından ağır yaralanan Muhammed Ebu Salah (17) hayatını kaybetti.

Bakanlığın açıklamasında, Filistin Kızılayı tarafından yaralandığı kaydedilen 5 kişinin sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, il-Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde 4 evi yıkmak hedefiyle baskın düzenlemişti. Evlerin yıkılışına engel olmak amacıyla direnen Filistinli gençler ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanmıştı.

 

Etiketler israil israil ordusu filistin filistinli genç filistinli
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