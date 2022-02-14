İsrail bir Filistinliyi daha öldürdü

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar

Böyle deney daha önce görülmedi

Doların ''bir bileni'' Atilla Yeşilada bu sefer de elindeki son anketi açıkladı

Bu pozlardan sonra Defne Samyeli'nin hem 50 yaşında hem de 2 çocuk annesi olduğuna kim inanır ?