İsrail bir kez daha hastaneyi vurdu

İsrail’in Lübnan'ın Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda çok sayıda sağlık çalışanı yaralandı.

İsrail, Lübnan’ın Bint Cubeyl kentinde bulunan Şehit Salah Gandur Hastanesi’ni hedef aldı. Saldırı sonucunda birçok hemşire ve sağlık çalışanı yaralanırken, yerel yetkililer acil uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin İsrail tarafından 4 top mermisi ile vurulduğu belirtildi.

Saldırı sonucunda çok sayıda sağlık personeli ve hemşirelerin yaralandığı aktarılan haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda köy ve beldenin boşaltılmasını istemesi ve hedef alma tehditlerinin ardından sağlık personeli tahliye edilen Marcayun Devlet Hastanesi hizmet dışı kalmıştı.