  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail pasaportu olanlar bu ülkeye giremeyecek

İsrail pasaportu olanlar bu ülkeye giremeyecek

İsrail pasaportu olanlar bu ülkeye giremeyecek
Güncelleme:

Maldivler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişinin yasakladığını duyurdu.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu bugün yaptığı açıklamada, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişini yasaklayan bu değişiklik, Filistin'de devam eden zulme karşı duruşumuzun açık bir yansımasıdır. Maldivler, Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmasını bir kez daha teyit eder" dedi.

Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi.

 

DHA

text-ad
Etiketler İsrail maldivler Filistin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünya haritasına yeni bir ülke ekleniyor! Tarih verildi Dünya haritasına yeni bir ülke ekleniyor! Tarih verildi Maliye'den dev maaş incelemesi: Çalışanlara önce tebligat sonra ceza yağacak! Maliye'den dev maaş incelemesi: Çalışanlara önce tebligat sonra ceza yağacak! Esra Erol'un programında mide bulandıran yasak aşk! Esra Erol'un programında mide bulandıran yasak aşk! Belediye başkanı partisinden istifa etti Belediye başkanı partisinden istifa etti Adile Naşit'i canlandıracak oyuncu belli oldu Adile Naşit'i canlandıracak oyuncu belli oldu Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''1 milyon Filistinli Türkiye'ye getirilecek'' Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''1 milyon Filistinli Türkiye'ye getirilecek'' Aşk sarhoşu İrem Derici'nin ''cinsellik itirafı'' olay oldu Aşk sarhoşu İrem Derici'nin ''cinsellik itirafı'' olay oldu Galatasaray'da İlkin Aydın depremi! Taraftar hesap sordu! Galatasaray'da İlkin Aydın depremi! Taraftar hesap sordu! Eli kanlı, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan İtalyan vatandaşı oldu! Eli kanlı, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan İtalyan vatandaşı oldu! Akaryakıtta ibre yeniden zamma döndü: Depoları fulleyin zam yağmuru başlıyor! Akaryakıtta ibre yeniden zamma döndü: Depoları fulleyin zam yağmuru başlıyor!
Bundan 3 yıl önce şehit olan cenazesi dün bulunan evladımızın son isteği yerine getirildi Bundan 3 yıl önce şehit olan cenazesi dün bulunan evladımızın son isteği yerine getirildi Teşkilat'tan çıkarılan Aybüke Pusat'a bir engel daha Teşkilat'tan çıkarılan Aybüke Pusat'a bir engel daha İkinci el araç piyasası altüst oldu: Piyasadaki fiyat değişimleri ortaya çıktı İkinci el araç piyasası altüst oldu: Piyasadaki fiyat değişimleri ortaya çıktı AK Partili yazar Fuat Uğur'un ahlaksız sözleri için harekete geçildi AK Partili yazar Fuat Uğur'un ahlaksız sözleri için harekete geçildi Yandaş medyada Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili çok konuşulacak iddia! Yandaş medyada Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili çok konuşulacak iddia! Eli kanlı terörist başı Cemil Bayık'tan yeni süreç ve Öcalan açıklaması! Eli kanlı terörist başı Cemil Bayık'tan yeni süreç ve Öcalan açıklaması! Tam havalar ısınıyor derken... Yeniden kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi! Tam havalar ısınıyor derken... Yeniden kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi! İstanbul'un burnunun dibindeki akılalmaz vahşi hayat kamerada İstanbul'un burnunun dibindeki akılalmaz vahşi hayat kamerada Bursa'da 3,4 büyüklüğünde deprem Bursa'da 3,4 büyüklüğünde deprem ''Türkiye'ye dönme ödülü''nü duyan yarışmacı ''tutuklanmamak için'' oyunu bilerek kaybetti! ''Türkiye'ye dönme ödülü''nü duyan yarışmacı ''tutuklanmamak için'' oyunu bilerek kaybetti!