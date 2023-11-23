İsrail, teslim edilecek esirlerin isim listesini aldığını açıkladı

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasındaki insani ara sürecinde serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin isim listesini teslim aldığını duyurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki insani ara sürecinde serbest bırakılacak olan İsrailli esirlerin tam listesinin ellerine ulaştığını bildirdi.

İsrail yönetimi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin yer aldığı ilk listeyi teslim aldığını doğruladı.

Açıklamada, İsrail makamlarının listenin ayrıntılarını incelediği ve esirlerin aileleriyle iletişime geçerek onları bilgilendirdiği aktarıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurmuştu.

İsrail’e göre, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NE 7 EKİM'DEN BU YANA ARALIKSIZ SALDIRIYOR

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'e yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. İsrail ordusu hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdürürken Gazze Şeridi'nde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 14 binden fazla masum sivil hayatını kaybetti.

Binlerce insan kaybolurken, on binlerce insan da yaralandı. Hastane, pazar yeri, kilise, camii gibi sivillerin sığındığı yerleri bombardımana tutan İsrail saldırılarına ara vermezken uluslararası toplum sivillerin can güvenliğini korumak konusunda üzerine düşeni yapmıyor. Buna karşın İsrail yönetimi ve ordusunun Gazzelilere karşı zulmü dünyanın dört bir yanında güçlü şekilde protesto ediliyor.