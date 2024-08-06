  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail'de kırmızı alarm: Netanyahu için sığınak hazırlandı

İsrail'de kırmızı alarm: Netanyahu için sığınak hazırlandı

İsrail'de kırmızı alarm: Netanyahu için sığınak hazırlandı
Güncelleme:

İsrail yurtiçi gizli servisi Şin Bet'in olası saldırılara karşı Kudüs'teki yeraltı sığınağını aktif hale getirdiği bildirildi. Sığınağın Başbakan Netanyahu ve üst düzey yetkilileri İran tehdidinden korunmak amacıyla kullanılacağı aktarıldı.

İsrail'in yurtiçi gizli servisi Şin Bet'in, İran ve Hizbullah misillemesine karşı Kudüs'teki yeraltı sığınağını Başbakan Netanyahu ve diğer üst düzey yöneticiler için hazır hale getirdiği bildirildi.

İçinde komuta ve kontrol merkezlerinin yer aldığı sığına ciddi bir İran tehdidi halinde kullanıma sunulacak. 

Yaklaşık 20 yıl önce inşa edildiği belirtilen sığınağın, İran'ın elindeki silahların isabetine dayanıklı olduğu, komuta ve kontrol kabiliyetine sahip olduğu ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahına bağlı olduğu belirtildi.

7 EKİM'DEN BERİ İLK KEZ KULLANILACAK

Ulusal Yönetim Merkezi olarak da bilinen sığınak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son 10 ayında hiç kullanılmadı. Herhangi bir saldırı tehdidi oluştuğu takdirde sığınağın da Gazze savaşından beri ilk kez kullanılacağı bildiriliyor.

İran, Lübnanlı müttefiki Hizbullah ve Hamas, geçen hafta Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldüren saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor.

TAM KONUMU BİLİNMİYOR

2006'daki İsrail-Lübnan Savaşı'nın ardından kurulan sığınağın tam yeri ya da kaç metre derinlikte olduğu bilinmiyor.

Times of Israel'in aktardığına göre yüzlerce kişilik kapasiteye sahip olan sığınak ihtiyaç halinde siviller için de koruma amaçlı kullanılabilir.

"İRAN VE HİZBULLAH TEHDİDİ CİDDİ"

İran daha önce bir misilleme saldırısı kapsamında İsrail'e 300 drone ve füze fırlatmıştı. Times of Israel gazetesinin haberinde Kudüs'teki sığınağın bu saldırıda bile kullanılmadığına dikkat çekilirken, "Kullanıma hazır hale getirilmesi, İran ve Hizbullah tehdidinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor" değerlendirmesi paylaşılıyor.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucunda öldürülmesinin ardından İsrail ve ABD olası misillemelere karşı alarm durumunda.

Amerikan medya kuruluşu Axios, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran ve Hizbullah'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylediğini aktarmıştı.

Etiketler İsrail netanhayu şin bet istihbarat yeraltı sığınağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ceylan Ertem tacizi yıllar sonra itiraf etti: ''Evimin camına dayanıp mastürbasyon yaptılar'' Ceylan Ertem tacizi yıllar sonra itiraf etti: ''Evimin camına dayanıp mastürbasyon yaptılar'' Türkiye'nin yenileniyor; 2 ilimiz için kırmızı alarm verildi Türkiye'nin yenileniyor; 2 ilimiz için kırmızı alarm verildi Ringdeki cinsiyet tartışmasında yeni perde: Rakibine erkek diyen Carini Khelif'ten özür diledi Ringdeki cinsiyet tartışmasında yeni perde: Rakibine erkek diyen Carini Khelif'ten özür diledi MHP'li isimden CHP'li Başkana ''Ülkü Ocaklı'' tehdit MHP'li isimden CHP'li Başkana ''Ülkü Ocaklı'' tehdit Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor TRT'den Özel, Yavaş ve İmamoğlu'na sansür TRT'den Özel, Yavaş ve İmamoğlu'na sansür Nagihan Karadere'den adada erkeklere şap mı veriliyordu sorusuna ilginç yanıt Nagihan Karadere'den adada erkeklere şap mı veriliyordu sorusuna ilginç yanıt Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Benzine beklenen indirim geldi Benzine beklenen indirim geldi Bank of Amerika'nın Türk analisti Dolar tahminini açıkladı Bank of Amerika'nın Türk analisti Dolar tahminini açıkladı
Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı TÜVTÜRK'teki araç muayenesindeki kart komisyonları için harekete geçildi TÜVTÜRK'teki araç muayenesindeki kart komisyonları için harekete geçildi Yurt dışı siparişlerde gümrük vergisi artırıldı Yurt dışı siparişlerde gümrük vergisi artırıldı Paraguaylı güzel yüzücü ''uygunsuz hareketleri'' yüzünden olimpiyatlardan men edildi Paraguaylı güzel yüzücü ''uygunsuz hareketleri'' yüzünden olimpiyatlardan men edildi Sudan sebep katliam: Baba, oğlu ve torunu öldürüldü Sudan sebep katliam: Baba, oğlu ve torunu öldürüldü Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi 24 kez bıçaklanarak katledildi Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi 24 kez bıçaklanarak katledildi Türkiye'nin hayalet şehri Şato Villaları yabancılara satılıyor Türkiye'nin hayalet şehri Şato Villaları yabancılara satılıyor Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı