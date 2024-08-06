İsrail'de kırmızı alarm: Netanyahu için sığınak hazırlandı

İsrail yurtiçi gizli servisi Şin Bet'in olası saldırılara karşı Kudüs'teki yeraltı sığınağını aktif hale getirdiği bildirildi. Sığınağın Başbakan Netanyahu ve üst düzey yetkilileri İran tehdidinden korunmak amacıyla kullanılacağı aktarıldı.

İsrail'in yurtiçi gizli servisi Şin Bet'in, İran ve Hizbullah misillemesine karşı Kudüs'teki yeraltı sığınağını Başbakan Netanyahu ve diğer üst düzey yöneticiler için hazır hale getirdiği bildirildi.

İçinde komuta ve kontrol merkezlerinin yer aldığı sığına ciddi bir İran tehdidi halinde kullanıma sunulacak.

Yaklaşık 20 yıl önce inşa edildiği belirtilen sığınağın, İran'ın elindeki silahların isabetine dayanıklı olduğu, komuta ve kontrol kabiliyetine sahip olduğu ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahına bağlı olduğu belirtildi.

7 EKİM'DEN BERİ İLK KEZ KULLANILACAK

Ulusal Yönetim Merkezi olarak da bilinen sığınak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son 10 ayında hiç kullanılmadı. Herhangi bir saldırı tehdidi oluştuğu takdirde sığınağın da Gazze savaşından beri ilk kez kullanılacağı bildiriliyor.

İran, Lübnanlı müttefiki Hizbullah ve Hamas, geçen hafta Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldüren saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor.

TAM KONUMU BİLİNMİYOR

2006'daki İsrail-Lübnan Savaşı'nın ardından kurulan sığınağın tam yeri ya da kaç metre derinlikte olduğu bilinmiyor.

Times of Israel'in aktardığına göre yüzlerce kişilik kapasiteye sahip olan sığınak ihtiyaç halinde siviller için de koruma amaçlı kullanılabilir.

"İRAN VE HİZBULLAH TEHDİDİ CİDDİ"

İran daha önce bir misilleme saldırısı kapsamında İsrail'e 300 drone ve füze fırlatmıştı. Times of Israel gazetesinin haberinde Kudüs'teki sığınağın bu saldırıda bile kullanılmadığına dikkat çekilirken, "Kullanıma hazır hale getirilmesi, İran ve Hizbullah tehdidinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor" değerlendirmesi paylaşılıyor.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucunda öldürülmesinin ardından İsrail ve ABD olası misillemelere karşı alarm durumunda.

Amerikan medya kuruluşu Axios, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran ve Hizbullah'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylediğini aktarmıştı.