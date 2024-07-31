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İsrail'in kuzeyi uçuşlara kapatıldı

İsrail'in kuzeyi uçuşlara kapatıldı
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İsrail yönetimi, bölgede artan gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattı.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren ülkenin kuzeyindeki hava sahasının uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Uçuş yasağının 24 saat boyunca uygulanacağı, bölgedeki kara yollarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama getirilmediği ifade edildi.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Bu sabah erken saatlerde ise Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.

Etiketler İsrail tel aviv uçuş
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