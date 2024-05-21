  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrailli Bakan: Gazze'de yaşamak istiyorum

İsrailli Bakan: Gazze'de yaşamak istiyorum

İsrailli Bakan: Gazze'de yaşamak istiyorum
Güncelleme:

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde kontrolün tamamen İsrail'e ait olması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Ben-Gvir, yaklaşık 8 aydır saldırı altında olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göç ettirilmesiyle ilgili yerel basına konuştu.

Gazze'de yaşayan yüz binlerce Filistinliye "gönüllü göç" çağrısında bulunan Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde geniş alanlarda yerleşim birimlerinin inşasını istedi.

Savaştan sonra Gazze Şeridi'nde kontrolün başkasında değil, tamamen İsrail'de olması gerektiğini savunan Ben-Gvir, "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum. En öncelikli şey Filistinlileri gönüllü göçe teşvik etmektir. Yüz binlerce Filistinlinin göç etmesi durumunda yerleşim birimlerine geri dönmenin ötesinde geniş alanlara açılma imkanı olacak." diye konuştu.

Ben-Gvir'in başını çektiği İsrailli aşırı sağcı Bakanlar, sık sık Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi çağrısı yapıyor.

Batı Kudüs'te ocak ayı sonunda Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması için konferans düzenlenmiş, Ben-Gvir başta olmak üzere çok sayıda İsrailli Bakan da bu toplantıya katılmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler İsrail gazze Bakan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Okulda milyonlarca liralık ek ders yolsuzluğu: 4 yıldır eksik yatmış Okulda milyonlarca liralık ek ders yolsuzluğu: 4 yıldır eksik yatmış Hyundai'nin yenilenen SUV'u iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışta Hyundai'nin yenilenen SUV'u iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışta Yolcu uçağı acil iniş yaptı; ölü ve yaralılar var Yolcu uçağı acil iniş yaptı; ölü ve yaralılar var Türkiye'nin en beğenilen siyasetçileri belli oldu Türkiye'nin en beğenilen siyasetçileri belli oldu Deren Talu mini elbiseli pozlarıyla beğeni topladı Deren Talu mini elbiseli pozlarıyla beğeni topladı Bahara veda... Yağışlar geri geliyor: Çamur yağacak Bahara veda... Yağışlar geri geliyor: Çamur yağacak Derbi sonrası saha karışmıştı: 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Derbi sonrası saha karışmıştı: 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı İkinci el otomobil ekspertizinde yeni tuzağın adı ikiz araç oldu İkinci el otomobil ekspertizinde yeni tuzağın adı ikiz araç oldu Yargıtay’dan tüm kiracıları sevindirecek kiraya zam kararı Yargıtay’dan tüm kiracıları sevindirecek kiraya zam kararı Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri...