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İsrailli taraftarlara meydan dayağı: Yaralılar var

İsrailli taraftarlara meydan dayağı: Yaralılar var
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Dün akşam oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye giden İsrailli taraftarlar saldırıya uğradı. İsrailli yetkililer, 10 kişinin yaralandığını ve tahliye için 2 uçak gönderildiğini duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Maçı 5-0 kazanan Ajax puanını 10 yaptı ve averajla ilk sırada yer aldı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanla tanışamadı.

Maçı izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı. 10 kişinin yaralandığını açıklayan İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderildiğini belirtti.

BEŞİKTAŞ MAÇI TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması gereken maç, UEFA'nın kararıyla tarafsız sahaya alındı. Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olması bekleniyor.

BASKETBOL MAÇI SIRBİSTAN'DA OYNANMIŞTI

Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.

Etiketler Ajax Maccabi Tel Aviv Hollanda İsrail taraftar
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