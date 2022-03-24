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İsviçre'de toplu intihar dehşeti! 7. kattan ölüme atladılar

İsviçre'de toplu intihar dehşeti! 7. kattan ölüme atladılar

İsviçre'nin Montrö kentinde bir binanın 7. katından atladığı iddia edilen 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İsviçre'nin Vaud isimli kantonunda polis, bir binanın dibinde dört kişinin ölü bulunduğunu, durumu ağır olan beşinci kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

BİRLİKTE ATLADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ
Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair detay paylaşmadı. Öte yandan, ülkede ulusal çapta yayın yapan tek gazete olan Blick, İsviçre polisine dayandırdığı haberinde 5 kişinin balkondan atladığını yazdı. Haberde, ölen kişilerin Montrö'de bulunan bir casinonun yanındaki binanın 7'nci katının balkonundan atladığı bilgisi paylaşıldı.

Cenevre Gölü kıyısındaki geleneksel tatil kasabası Montrö'de yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve polisin gün içinde açıklama yapacağı kaydedildi.

Etiketler isviçre toplu intihar
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