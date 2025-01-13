Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
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Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.
Japonya'nın Kyushu bölgesinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Ülkede Kochi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.
DHA
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