Japonya'daki deprem kıyı şeridini yaklaşık 250 metre kadar kaydırd

Uydu görüntüleri Japonya'da yeni yılın ilk gününde yaşanan depremin kıyı şeridini 250 metre kadar kaydırdığını ortaya çıkardı.

Japonya'da 1 Ocak'ta gece yarısından kısa bir süre sonra 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 213 kişi öldü ve 26 bin kişi evlerinden oldu.

Uydu görüntüleri depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Şok edici görüntüler, sarsıntının şiddetiyle Japon kıyı şeridinin 250 metre kadar kaydığını gösteriyor.

Japonya'nın Noto Yarımadası'nda depremin şiddeti, plajın iki futbol sahası kadar yükselmesine ve limanların toprakla kapanmasına neden oldu.

Kanıtlar kıyı boyunca 10'dan fazla arazinin önemli ölçüde yükseldiğini gösteriyor.

Görüntüler Fransız bir elektronik teknisyeni olan Nahel Belgherze tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Belgherze, gönderisinde, "Pazartesi günü Japonya'nın Noto yarımadasını vuran deprem o kadar güçlüydü ki, önemli miktarda kara yükselmesi nedeniyle kıyı şeridi 250 metre kadar genişledi." yazdı.

DEPREMİN YIKICI ETKİSİ

Japonya deprem bölgesinde yer aldığından dünyanın en hassas deprem algılama ağlarından birine sahip.

Ülke genelinde stratejik noktalarda bulunan GPS istasyonları, herhangi bir depremden sonra arazinin ne kadar hareket ettiğini gösteriyor. Bunlardan biri olan ALOS-2 uydusunun görüntüleri neredeyse tüm kıyının denize doğru kaydığını gösteriyor.

Sistem arazinin Batı'ya doğru 130 santimetre kadar hareket ettiğini ortaya çıkardı. Uydu görüntüleri ayrıca ülke genelinde, özellikle de Noto Yarımadası'nın batı kıyısında geniş çaplı arazi yükselişinin yaşandığını ortaya çıkardı.

Kara yüksekliğindeki ani artış sarsıntının yarattığı tsunami dalgalarının etkisini azaltmış olabilir.

Bölgedeki zemin o kadar gevşek ki, en ufak bir yağmur bile tüm yerleşim yerlerini dümdüz edebilecek toprak kaymalarına yol açabilir.

Japonya bu hafta geniş çapta yıkıma neden olan 6.0 büyüklüğündeki bir depremle daha sarsıldı.