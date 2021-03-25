Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için kararını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında 2024 adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten iki ay sonra ilk basın toplantısını düzenledi.

ABD Başkanı Biden toplantıda, koronavirüs aşılamaları için ilk 100 günündeki hedefin 200 milyon doz olduğunu duyurdu.

Biden konuşmasında, ekonomiye yönelik tahminde bulunanların çoğunluğunun ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılasındaki büyümenin 6 puandan fazla artacağı öngörüsünde bulunduğunu ifade etti.

Koronavirüs pandemisinin ardından göç ve silahlanma gibi uzun süredir devam eden sorunlarına odaklanmaya başlayacağını aktaran Biden, ülkesinin göçmen sorununa ilişkin değerlendirmesinde ise "ABD sınırına gelen göçmenlerin çok büyük bir bölümü geri gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıkladı.

2024'DE ADAY OLACAK MI?

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden yarışa girmeyi planladığını açıkladı.