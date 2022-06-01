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Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi

Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi

Tüm dünyanın büyük merakla takip ettiği Amerikalı oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard arasındaki davanın sonucu belli oldu.

Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündem gelen karalama davasında jüri kararını verdi.

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri üyeleri altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi.

15 MİLYON DOLAR TAZMİNAT
Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Karara göre, Amber Heard'in Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Johnn Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Etiketler dava Johnny Depp Amber Heard
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