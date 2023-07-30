  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kanada'da yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok!

Kanada'da yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok!

Kanada'da yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok!
Güncelleme:

Kanada'da 6 kişiyi taşıyan tek motorlu yolcu uçağının düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kanada'da Calgary şehrinin batısındaki dağlık bölgede tek motorlu yolcu uçağının düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Calgary şehrinin batısındaki dağlık bir bölge olan Kananaskis'te 6 kişiyi taşıyan tek motorlu Piper PA-32 adlı uçak düştü. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın British Columbia bölgesindeki Salmon Arm şehrine gitmek üzere Calgary yakınlarındaki Springbank Havalimanı'ndan hareket eden uçaktaki, biri pilot 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

21.30 SIRALARINDA UÇAKLA İRTİBAT TAMAMEN KESİLDİ
RCMP Başçavuşu Ryan Singleton, yerel saatle 21.30 sıralarında uçakla irtibatın tamamen kesildiğini söyleyerek, uçağın geciktiğinin bildirilmesi üzerine Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri (RCAF) tarafından bir arama başlatıldığını ifade etti.

"ARAZİ ŞARTLARI NEDENİYLE CESETLERE ULAŞMAK ÇOK ZORDU"
Arama çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldığını belirten Singleton, "Zorlu arazi şartları nedeniyle pilotun ve yolcuların cesetlerine ulaşmak çok zordu. Ancak 6 kişinin de cesedine başarıyla ulaşıldı" dedi. Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun, kazayla ilgili soruşturma yürüttüğü açıklandı.

Etiketler kanada yolcu uçağı tek motorlu uçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Şimşek, vatandaşın ''vergi'' şikayetine kayıtsız kalmadı
Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer denizde aşka geldi
Memur ve emeklilerin zammı belli oluyor! Takvim netleşti
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan mini etekli poz
Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: İstanbul nemden bunalacak
Ev sahibi ve kiracılar için bir emsal karar daha
Bakan Koca ''Ücretsiz olacak'' demişti; zam geldi!
Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? İspanyol doktor açıkladı
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 2 ölü, 20 yaralı