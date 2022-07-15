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Katil timsahın midesi açıldı! Görenler dehşete kapıldı

Katil timsahın midesi açıldı! Görenler dehşete kapıldı

Malezya'da nehir kıyısında salyangoz toplarken timsaha yem olan genç, olaydan 6 gün sonra yakalanan timsahın midesinden çıkarıldı.

Malezya'da 14 yaşındaki Ricky Ganya adlı genç, Tanjung Manis bölgesindeki nehrin kıyısında salyangoz toplamaya başladı. Bir süre salyangoz toplayan genç, nehrin kıyısına yaklaştığında bir timsahın saldırısına uğradı.

ÇENESİYLE AYAĞINI YAKALADI
14 metre uzunluğunda olduğu belirtilen timsah önce Ganya'nın ayağından tuttu, sonrasında ise suya çekti. Bu sırada Ganya'nın yanında olan teyzesi olaya müdahale etmek istedi ancak iş işten geçmişti.

6 GÜN SONRA YAKALANABİLDİ
Olayın ardından acılı teyze arama kurtarma ekipleri ve yetkililere haber verdi. Başvuruyu değerlendiren ekipler, nehire tavuk atarak timsahı ağına çekti ve 6 gün sonra timsahı yakalamayı başardılar.

MİDESİ AÇILDI
Ekipler, yakaladıkları timsahın midesini aile önünde açtı. Olay anında gencin yanında olan teyzesi ise yeğeninin cansız bedeninin parçalarını ve kıyafetlerini görmesi nedeniyle sinir krizi geçirdi. Gencin cenazesi, köyünde cenaze töreni yapılabilmesi için ailesine verildi.

Etiketler timsah
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