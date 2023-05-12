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Kırım'da Rus helikopteri düştü: 2 ölü

Kırım'da Rus helikopteri düştü: 2 ölü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-28 tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-28 tipi helikopteri Kırım'ın kuzeyindeki Azak Denizi'ne kıyısı olan Canköy yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Helikopterdeki 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, "Uçuş mühimmatsız gerçekleştirildi. Helikopterin düştüğü alanda hasar meydana gelirken, 2 pilot yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgeye sevk edildiği, uzmanların inceleme yapması için olay yerine gönderildiği vurgulandı.

Etiketler rus helikopter kırım
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