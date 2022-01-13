KKTC Başbakanı'ndan çağrı: Azerbaycan'ın, KKTC'yi tanıması önemli bir adım olur

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu yaptığı açıklamada "Azerbaycan'ın, KKTC'yi tanıması önemli bir adım olur" ifadelerini kulandı.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu'undan çok konuşulacak Azerbaycan açıklaması geldi. Çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen ve iki gündür başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olmak üzere Ankara'da kritik isimlerle görüşen KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Mavi Matan politikası ve KKTC'yi yalnız bırakmayan politikalarına destek verdi.

AZERBAYCAN MESAJI: ÖNEMLİ BİR ADIM OLUR

"Azerbaycan'ın, KKTC'yi tanıması önemli bir adım olur" ifadelerini kullanan Sucuoğlu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mavi Vatan'da izlediği politikalara destek verdi.

"ERDOĞAN'IN POLİTİKASI BİZİ ÇOK RAHATLATTI"

Sucuoğlu "Güçlü olacaksınız ki kimse size yan bakamasın. Bilecekler ki tokat atarlarsa yumruk yiyecekler. İşte şu anda anavatanın geldiği nokta bu. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Mavi Vatan'daki aktif politikası bizleri çok rahatlattı"

İKİ GÜNDÜR TÜRKİYE'DE

Çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Sucuoğlu, bugün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Sucuoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, iki gündür Ankara'da bulunduklarını, çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulünde, KKTC ile ilgili siyasi, ekonomik konuları, altyapı yatırımlarını çok detaylı bir şekilde görüşme imkanlarının olduğunu söyleyen Sucuoğlu, "Kendileri bize her zaman olduğu gibi çok sıcak ve gerçekten büyük bir misafirperverlik örneği gösterdi." diye konuştu.

KKTC'de 23 Ocak'ta erken genel seçimin yapılacağını dile getiren Sucuoğlu, ziyaretlerinde bu konunun da değerlendirildiğini ifade etti.

KKTC'de öncelikli hedeflerinin beş yıllık bir hükümetin, siyasi bir iktidarın, ekonomik ve sosyal anlamda istikrarın sağlaması olduğunu bildiren Sucuoğlu, ziyaretlerinde bu yönde de bilgi alışverişi gerçekleştirdiklerini kaydetti.