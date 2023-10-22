Komşuda 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, Yunanistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Fthiotis kentinde saat 11.13'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 37.8 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 22, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Fthiotis, Stereá Elláda (Yunanistan)
Tarih:2023-10-22
Saat:11:13:43 TSİ
Enlem:39.031 N
Boylam:22.481 E
Derinlik:37.8 km
Detay:https://t.co/dWxGrjBiOS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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