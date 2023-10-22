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Komşuda 4.0 büyüklüğünde deprem

Komşuda 4.0 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Yunanistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Fthiotis kentinde saat 11.13'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 37.8 kilometre olarak ölçüldü.

Etiketler afad yunanistan deprem
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