Köpeğini timsahın ağzından böyle kurtardı

Florida eyaletinde yaşanan olay şöyle gelişti. 74 yaşındaki Richard Wilbanks, evinin arkabahçesinde üç aylık köpeğiyle yürüyüş yaparken hiç beklemediği bir anda timsahın saldırısına uğradı. Timsah sudan hızlıca karaya çıkıp King Charles türü yavru köpeği yakalayarak göle geri girdi. O anda köpeğin sahibi Wilbank de timsahın arkasından suya atladı.

ÇENESİNİ AÇARAK KÖPEĞİ KURTARDI

Henüz 3 aylık olan yavru köpeğini kapan timsahın peşinden göle giren adam, timsahın çenesini açarak köpeğini kurtardı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

ELİNDEN VE KARNINDAN YARALANDI

Timsahla boğuşurken ellerinden ve karnından yaralanan Wilbanks, sonradan tetanoz aşısı ve tedavi için hastaneye gitti.

“BÖYLE SERİ HAREKET EDEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEZDİM”

Yaşananları şöyle anlatan Richard Wilbank, “Gölün kenarında yürüyorduk, timsah bir anda sudan füze gibi fırlayıverdi. Timsahın hiç böyle seri hareket edebileceğini düşünmezdim. Bayağı hızlıydı.” ifadelerini kullandı.

“ÇENESİNE AÇMAKTA ÇOK ZORLANDIM”

Wilbank köpeğini yakalayan timsahın peşinden gidişi için, “Bir anda vücudum adrenalin doldu. Hiç düşünmeden suya atlayıverdim” dedi. Timsahla boğuşurken ellerinden ve karnından yaralanan Wilbanks, sonradan tetanoz aşısı ve tedavi için hastaneye gitti.

Wilbank, timsahı kolay yakaladığını ama köpeği kurtarmak için hayvanın çenesini açmakta çok zorlandığını ifade etti.

“ONLARLA BİRLİKTE OLMAYI ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Florida Vahşi Yaşam Federasyonu Meredith Budd, “Vahşi yaşamla iç içe yaşıyoruz, onlarla birlikte olmayı öğrenmeye çalışıyoruz” dedi.

“EVCİL HAYVANLARIMIZ BİZİM İÇİN AİLE GİBİ”

Budd’a katılan Wilbank, timsahın öldürülmesini ya da gölden alınmasını istemediğini söyledi.

“Onlar da doğanın ve hayatımızın birer parçası” diyen Wilbanks, köpeğini yeniden aynı yerde bu sefer tasmayla ve gölden uzakta gezdirdiğini belirterek “Evcil hayvanlarımız bizim için aile gibi” diye konuştu.