Korkunç görüntü! Yolcu uçağını istila ettiler

Hindistan’ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar havalimanında zor anlar yaşanmasına neden oldu.

Park halindeki Vistara Havayollarına ait Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının sağ ön yolcu kapısının bulunduğu alanı binlerce bal arısı kapladı.



Arılar, havalimanında görevli itfaiye ekiplerince su sıkılarak dağıtıldı.

Pazartesi günü yaşanan olay anına ait görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.



DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Geçen yılda Air India'ya ait uçağın sol kokpit camını kaplayan arılar uçağın gecikmeye girmesine neden olmuştu.



TEHLİKEYE NEDEN OLABİLİR

Gövdesinde arı ve benzeri böcek sürüsü tespit edilen uçakların gerekli kontroller yapılmadan kalkışına izin verilmiyor.

Havacılık uzmanları, arıları uçakların hızını ölçen 'Pitot Tüpü'ne girerek arızaya neden olabileceğini belirtiyor.