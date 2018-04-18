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  3. 18 Nisan 2018 12:41

Korkunç infaz ! Tecavüzcüyü timsahların önüne attılar !

Meksika'da bir tecavüz zanlısını linç etmek isteyen vatandaşlar hızını alamadı. Adamı döven kalabalık ardından timsahların önüne attı.

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Oaxaca de Juárez şehrinde yaşanan olayda 20 yaşındaki Jacinto iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla yakalandı. Polis karakoluna götürülen adam, vatandaşların öfkesinin hedefi oldu.

50 kişilik bir grup polis merkezine gelerek adamı zorla dışarı çıkardı. Adamı linç etmek isteyen kalabalık grup, daha sonra hızını alamayarak şok edici bir şey yaptı. Jacinto’yu yakınlardaki bir parkta bulunan timsah kafesinin içine atan öfkeli grup olacakları izlemeye başladı.

Gruba müdahale edemeyen karakoldaki polisler ise eyalet polisine haber verdi. Takviye ekiplerin gelmesiyle grup dağıtılırken, timsah kafesinin içindeki adam da dışarı çıkarıldı.

Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen ve durumunun ciddi olduğu açıklanan Jacinto hastaneye kaldırıldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada da yayınlanırken, adamı timsahların arasına katılan kişilerle ilgili soruşturma da sürüyor.

ceza , tecavüzcü , timsah
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