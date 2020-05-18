Koronavirüsün ilacını bulduğu iddia edilen ülkede ilk ölüm!

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Madagaskar, 'Koronavirüsün ilacını bulduk' iddiasıyla dünya gündemine oturmuştu. Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içmişti.

Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics" adını verdikleri ilacın tanıtımını yapmıştı.



Son 24 saatte 24 kişide tespit edilmesiyle vaka sayısının 189'a çıktığı ülkede, hastalığa yakalanan 114 kişi ise iyileşti.



Madagaskar hükümeti, sağlık olağanüstü halini, ülke genelinde 16 Mayıs'tan itibaren 15 gün daha uzattı.



Öte yandan Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünde görevli bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi (pelin otu) ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan, "Covid Organics"i geliştirmişti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın, Kovid-19'un belirtilerini hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.



DSÖ Afrika Direktörlüğü, geçen hafta bitkisel karışıma ilişkin, Madagaskar ile iletişime geçtiklerini bildirmişti.

