Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi tansiyonu yükseltti! Peş peşe tepkiler

Kuzey Kore'nin bugün fırlattığı füzenin yeni bir tür kıtalararası balistik füze olduğu açıklanırken, Japonya ve Güney Kore’den BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden Pyongyang'a tepki geldi.

Tüm dünya yaklaşık bir aydır nefesini tutmuş Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı takip ederken dünyanın diğer bir köşesinden yeni bir gerginlik haberi geldi.

Kuzey Kore’nin, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve dünya kamuoyunun tepkisine rağmen Füze programına 2022 yılında hız kazandırarak bir füze denemesi daha gerçekleştirdiği bildirildi. Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi bu kez anında karşılık buldu ve Güney Kore de harekete geçti.

GÜNEY KORE KARŞILIK VERDİ

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin füze denemesine karşılık vermek için füze ateşlediklerini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada "Ordumuz Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzelere yanıt olarak karadan, denizden ve havadan füzeler ateşledi" dedi.

JAPONYA KRİZ MASASI OLUŞTURDU

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın bugün yerel saatle 14.40'ta balistik füze olduğu düşünülen yeni bir füze ateşlediği kaydedildi. Füzenin Japonya'nın ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiği belirtilirken, hükümet ayrıntılı bilgi toplamak ve veri analizi gerçekleştirmek üzere başbakanlık bünyesinde bir kriz masası oluşturdu.

FÜZE DENEMELERİ 11'E YÜKSELDİ

Deneme Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından da doğrulanırken, Seul'un ABD ile birlikte ayrıntılı bilgi toplamak üzere çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Gerçekleştirilen son füze denemesi ile birlikte Pyongyang'ın 2022 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Sonuncu füze denemesi başarısız olmuştu

ABD'DEN JET AÇIKLAMA

ABD, Kuzey Kore'nin yeni bir kıtalararası füze denemesini kınadı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği için dünyayı Pyongyang'ı kınamaya çağırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Washington'un Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni uzun menzilli balistik füze denemesinden dolayı şiddetle kınadığını belirtti.

Psaki açıklamasında "Kuzey Kore'nin bu hamlesi birden fazla BM Güvenlik Konseyi kararının küstahça ihlalidir. Kuzey Kore bölgedeki güvenlik durumunu istikrarsızlaştırmaya yönelik gerilimleri ve riskleri gereksiz yere artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

JAPONYA: KABUL EDİLEMEZ

G7 Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kuzey Kore'nin son füze denemesini kınayarak, eylemi "pervasız" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Başbakan Kishida, "ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde bilgi toplamaya devam edeceğiz. Teyakkuzda kalarak ülkemizin barış ve güvenliğini sağlamak için mümkün olan her türlü çabayı göstereceğiz. Kuzey Kore'nin eylemleri Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor" şeklinde konuştu.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin içine düşmesinin bölgedeki uçak ve gemilerin seyir güvenliğini riske attığına dikkat çekerek, Kuzey Kore'nin eyleminden son derece endişeli olduğunu söyledi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise bölgede henüz herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

BM KARARLARI İHLAL EDİLİYOR

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In ise Pyongyang'ın eylemlerinin Kore Yarımadası ve uluslararası topluma yönelik tehditlere yol açtığını söyleyerek, fırlatmayı kınadı. Devlet Başkanı Moon Jae In, Kuzey Kore'nin füze denemeleri hakkında, "BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de yaptığı açıklamada, "İlgili tüm tarafların yarımadadaki genel barış ve istikrar durumuna odaklanması" ve "soruna ilişkin siyasi çözüm sürecini ilerletmek için birlikte çalışması" gerektiğini ifade etti.

KUZEY KORE KİMSEYİ DİNLEMİYOR

Kuzey Kore, 2022 yılının başından bu yana aralarında hipersonik ve kıtalararası balistik füzelerin de bulunduğu 10 farklı füze ateşlemiş, son füze denemesini 16 Mart'ta yapmıştı. Pyongyang tarafından gerçekleştirilen füze denemesinin kısa süre içinde başarısızlıkla sonuçlandığı açıklanmıştı.