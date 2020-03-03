Libya, Suriye ile Türkiye'ye karşı birleşiyor!

Suriye’de Esad rejimi ve Arap Baharı’nın ardından Muammer Kaddafi’den sonra yaşanan çatışmalarda Libya’nın doğusunu kontrol altına alan General Halife Hafter ortaklıklarını resmen duyurdu.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın haberinde, Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne savaş açan ve ülkenin doğusunu kontrol altına alan General Halife Hafter’in Suriye’de büyükelçilik açtığı belirtildi.

HAFTER VE ESAD’DAN REZİL ÇAĞRI

Diplomatik temsilciliğin bugün açıldığı belirtilirken, Hafter ile Esad’ın Türkiye’ye karşı savaşmak için çağrıda bulunduğu aktarıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad, büyükelçiliğin açılış seremonisinde, “Terörizm herhangi bir Arap ülkesini öldürecektir” dedi.