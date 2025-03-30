  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Limanda bir facidan dönüldü: Dev petrol tankeri limana çarptı

Limanda bir facidan dönüldü: Dev petrol tankeri limana çarptı

Güncelleme:

Irak’ın Basra kentinde petrol tankeri Um Kasr Limanı’na çarptı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde petrol tankeri kazası yaşandı. Irak Petrol Tankerleri Şirketi'ne ait "Akkad" adlı petrol tankeri, Um Kasr Limanı’na çarptı.

Irak Limanları Genel Şirketi tarafından yapılan açıklamada, petrol tankerinin Hür Zübeyr Petrol Limanı'ndan ayrıldığı sırada dümen arızası yaşadığı belirtilerek, Um Kasr Güney Limanı'ndaki 9 numaralı rıhtıma çarptığı ifade edildi.

Yetkililer, kazada ölen ya da yaralanan olmadığını aktararak, kazanın çevre kirliliğine yol açmadığını ve limandaki operasyonların normal şekilde devam ettiğini belirtti.

Olayın ardından Irak Ulaştırma Bakanı'nın talimatıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler ırak petrol tankeri kaza limanda kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Artvin’in çığ felaketi saniye saniye kamerada! Artvin’in çığ felaketi saniye saniye kamerada! Burası Türkiye'nin ''ölüler kıraathanesi''.. Bir bayram geleneği bu bayram da yaşandı... Burası Türkiye'nin ''ölüler kıraathanesi''.. Bir bayram geleneği bu bayram da yaşandı... Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı Beşiktaş'ın getirttiği yabancı hakem Urs Meier'in derbi yorumları belli oldu Beşiktaş'ın getirttiği yabancı hakem Urs Meier'in derbi yorumları belli oldu Muğla'da korkunç kaza; ortalık savaş yerine döndü Muğla'da korkunç kaza; ortalık savaş yerine döndü Maltepe mitinginde gözaltı: Üzerlerinden polis kimlikleri ve silah çıktı! Maltepe mitinginde gözaltı: Üzerlerinden polis kimlikleri ve silah çıktı! Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı ''Müjdesi'' 2018 yılında verilmişti! İşte Türkiye'nin 7 yıldır tamamlanamayan havalimanı ''Müjdesi'' 2018 yılında verilmişti! İşte Türkiye'nin 7 yıldır tamamlanamayan havalimanı CHP lideri Özel amacını açıkladı: ''Türkiye'yi Erdoğan'dan kurtarmak istiyorum'' CHP lideri Özel amacını açıkladı: ''Türkiye'yi Erdoğan'dan kurtarmak istiyorum'' Üniversiteli genç kızın cansız bedeni sevgilisinin evinde bulundu Üniversiteli genç kızın cansız bedeni sevgilisinin evinde bulundu
Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki kızından ortalığı karıştıran itiraf Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki kızından ortalığı karıştıran itiraf Hakkari'deki asırlık bayramlaşma geleneğinde yüzlerce kişi buluştu Hakkari'deki asırlık bayramlaşma geleneğinde yüzlerce kişi buluştu Boykotzede fenomen Gökhan Ünver tepkileri ''ti'ye alınca yine hedef oldu Boykotzede fenomen Gökhan Ünver tepkileri ''ti'ye alınca yine hedef oldu Özel'den Silivri'den rest: ''İşkence suçunun zamanaşımı olmaz, hepsini bulurum!'' Özel'den Silivri'den rest: ''İşkence suçunun zamanaşımı olmaz, hepsini bulurum!'' 16 yaşındaki kız çocuğu 3 gündür kayıp! 16 yaşındaki kız çocuğu 3 gündür kayıp! Sergen Yalçın'dan dikkat çeken şampiyonluk iddiası: ''Bu dediğimi unutma!'' Sergen Yalçın'dan dikkat çeken şampiyonluk iddiası: ''Bu dediğimi unutma!'' Dizi olsa şimdiye final yapardı... İşte Türkiye'nin 400 duruşmalık ''boşanma'' davası Dizi olsa şimdiye final yapardı... İşte Türkiye'nin 400 duruşmalık ''boşanma'' davası Cesetle aynı odada 21 gün boyunca işkenceye uğradı... Şimdi 2. hayatında görüntülendi! Cesetle aynı odada 21 gün boyunca işkenceye uğradı... Şimdi 2. hayatında görüntülendi! İsrail Gazze'yi binlerce Müslüman bayram namazını kılarken vurdu! İsrail Gazze'yi binlerce Müslüman bayram namazını kılarken vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan protestoları ''sokak terörü'' ilan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan protestoları ''sokak terörü'' ilan etti