Limanda bir facidan dönüldü: Dev petrol tankeri limana çarptı
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Irak’ın Basra kentinde petrol tankeri Um Kasr Limanı’na çarptı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Irak’ın güneyindeki Basra kentinde petrol tankeri kazası yaşandı. Irak Petrol Tankerleri Şirketi'ne ait "Akkad" adlı petrol tankeri, Um Kasr Limanı’na çarptı.
Irak Limanları Genel Şirketi tarafından yapılan açıklamada, petrol tankerinin Hür Zübeyr Petrol Limanı'ndan ayrıldığı sırada dümen arızası yaşadığı belirtilerek, Um Kasr Güney Limanı'ndaki 9 numaralı rıhtıma çarptığı ifade edildi.
Yetkililer, kazada ölen ya da yaralanan olmadığını aktararak, kazanın çevre kirliliğine yol açmadığını ve limandaki operasyonların normal şekilde devam ettiğini belirtti.
Olayın ardından Irak Ulaştırma Bakanı'nın talimatıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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