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Lübnan lideri Başbakan diye yanlış kadını öptü

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Lübnan Başbakanı Mikati İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Ancak Lübnan lideri İtalyan Başbakanı Meloni yerinde uçaktan inen başka birini öptü.

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mikati ile İtalyan mevkidaşı Meloni başkent Beyrut'ta bir araya geldi. İtalyan lider Meloni'yi uçağının önünde bekleyen Mikati, uçaktan ilk inen kadını Meloni sanarak selamlayıp öptü. Danışmanlarının uyarması ile yanlışı düzelterek Meloni'nin uçaktan inmesini bekledi.

Görüşmede, bölgeye ve Lübnan'a ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ele alındı. Başbakan Mikati, ülkesinin başta 1701 numaralı karar olmak üzere tüm uluslararası kararları tam olarak uygulama konusundaki kararlılığını yeniledi.

Mikati, "İsrail'in de bunu tam olarak uygulamaya kararlı olması ve Lübnan'ın egemenliğine karadan, denizden ve havadan saldırılarını durdurması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara dikkati çeken Mikati, İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin ölmesine ve 4 kişinin yaralanmasına ilişkin üzüntüsünü ve taziyelerini ifade etti.

Lübnan'a ilk defa resmi bir ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Meloni, dün Beyrut'a gelmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine dün düzenlediği saldırılarda 16 kişinin yaşamını yitirmişti.

Etiketler italya başbakanı lübnan lideri yanlış kadını öptü Necip Mikati Meloni
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