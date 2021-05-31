Macron'dan ABD'nin AB yetkilileri hakkında casusluk yapması hakkında açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu'nun Danimarka istihbaratının yardımıyla Almanya Başbakanı ve diğer üst düzey Avrupalı yetkilileri dinlediğinin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu'nun Danimarka istihbaratının yardımıyla Almanya Başbakanı ve diğer üst düzey Avrupalı yetkilileri dinlediğinin ortaya çıkmasıyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı'ndan açıklama geldi.