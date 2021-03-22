Mağarada 6 bin yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arkeologlar, İsrail'in güney batısında bulunan "Korku Mağarası"nda 6 bin yıllık çocuk iskeleti buldu.

Araştıramcılar, İsrail'deki "Korku Mağarası"nda 6 bin yıllık bir çocuk iskeleti açığa çıkardı.

AÇLIKTAN ÖLDÜLER

Korku Mağarası’nın varlığı bir süredir biliniyor. Mağara ürkütücü adını 1960'larda bölgede keşfedilen 40 eski insan iskeletinden alıyor. İskeletler, bölgedeki Yahudi halkının Roma İmparatorluğu'na karşı isyan ettiği milattan sonra 132 ile 135 arasında meydana gelen Bar Kokhba isyanı sırasında açlıktan ölen insanlardan oluşuyor. Roma İmparatorluğu tarafından bastırılan isyanda bazı kaynaklara göre 500 binden fazla Yahudi'nin öldürüldü ve birçoğu bölgeden sürüldü.

Bununla birlikte, bilim insanları mağaranın kuru atmosferinde yalnızca tırmanma halatlarıyla erişilebilen çocuğun kalıntılarının doğal olarak mumyalanmış halde bulunduğunu söyledi.

Smithsonian Magazine'e göre yapılan radyoaktif taramalar, cildi, tendonları ve hatta saçları kısmen korunmuş olan çocuğun 6 ile 12 yaşları arasında olduğunu ve muhtemelen kız olduğunu ortaya çıkardı.

İsrail Eski Eserler Dairesi'nden (IAA) Ronit Lupu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuğu gömen her kimse, tıpkı bir ebeveyn gibi bir battaniyenin içinde elinde küçük bir bez parçasıyla defnetmiş” ifadelerini kullandı.

PAHA BİÇİLEMEZ YAZMALAR BULUNDU

Diğer taraftan iskelet, şimdiye kadar İbranice yazılmış en eski metinler arasında yer alan eski Ölü Deniz parşömenleriyle birlikte bulundu. IAA, geçen hafta aynı bölgede, Hristiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynakları olan Ölü Deniz Yazmaları’nın yeni parçalarının keşfedildiğini duyurmuştu. Eserlerin en az 2 bin yıllık olduğu belirtilirken yazmaların “insanlık için ölçülemez değerde” olduğu ifade edilmişti.