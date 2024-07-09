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Marine Le Pen'e yolsuzluk soruşturması

Marine Le Pen'e yolsuzluk soruşturması
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Paris Savcılığı, Marine Le Pen hakkında 2022'deki seçim kampanyasının 'yasa dışı finanse edildiği' gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Fransa'da Ulusal Birlik’in (RN) eski lideri ve partinin şimdiki meclis grup başkanı faşist siyasetçi Marine Le Pen hakkında, 2022'deki seçim kampanyasının "yasa dışı finanse edildiği" gerekçesiyle adli soruşturma başlatıldı. BFMTV kanalının adli kaynaklara dayandırdığı habere göre Paris Savcılığı, Le Pen hakkında 2022 cumhurbaşkanı seçimleri için yürüttüğü kampanyanın "yasa dışı finanse edildiği" şüphesiyle soruşturma başlattı.

AA'nın aktardığına göre soruşturma kararı, her seçim sırasında adayların faturalarla desteklenen kampanya hesaplarını inceleyerek limitler dahilinde kalıp kalmadıklarını kontrol eden komisyon tarafından Nisan 2024'te hazırlanan rapor üzerine alındı.

Fransa'da 2022'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçimi ikinci turda Le Pen karşısında yüzde 58,55 oy oranıyla kazanmıştı.

 

Etiketler marine le pen le pen soruşturma yolsuzluk Paris Savcılığı yasa dışı finanse
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