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Maymun çiçeği kabusu geri döndü: Acil durum ilan edildi

Maymun çiçeği kabusu geri döndü: Acil durum ilan edildi
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Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, 2 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edilmesi üzerine acil durum ilan edildi.

Sierra Leone Sağlık Bakanı Dr. Austin Demby, ülkede 2 Maymun çiçeği vakasının teyit edilmesinin, Halk Sağlığı Yasası uyarınca harekete geçilmesini gerektirdiğini söyledi. Demby, “Sierra Leone hükümeti adına halk sağlığı açısından 'acil durum' ilan ediyorum” ifadesini kullandı.

  

DHA

Etiketler Maymun çiçeği virüs sierra leone
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