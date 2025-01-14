Maymun çiçeği kabusu geri döndü: Acil durum ilan edildi
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Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, 2 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edilmesi üzerine acil durum ilan edildi.
Sierra Leone Sağlık Bakanı Dr. Austin Demby, ülkede 2 Maymun çiçeği vakasının teyit edilmesinin, Halk Sağlığı Yasası uyarınca harekete geçilmesini gerektirdiğini söyledi. Demby, “Sierra Leone hükümeti adına halk sağlığı açısından 'acil durum' ilan ediyorum” ifadesini kullandı.
DHA
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