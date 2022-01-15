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  3. Metro durağında dehşet! Kadını raylara böyle itti

Metro durağında dehşet! Kadını raylara böyle itti

Belçika'da bir metro istasyonunda durakta bekleyen kadın raylara itildi. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir metro istasyonunda yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. 

Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, genç bir adam tren bekleyen kadını raylara itti. Neyse ki kadını fark eden vatman ani fren yaparak metroyu durdurabildi. Kadının raylara düşme anı ve istasyonda yaşanan panik güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan saldırganın polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandığı bildirildi. 

Etiketler belçika metro durağı brüksel
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