Mide bulandıran olay: 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan çift yakalandı

Bury’de yaşayan 27 yaşındaki Tiffaniy Eccles ve 38 yaşındaki John Mills, bir kurbanın annesine daha 8 yaşındayken başlayan ve dört yıl boyunca çift tarafından cinsel istismara uğradığını söylemesi üzerine tutuklandı.

Aile dostları olan iki çocuğa cinsel saldırıda bulunma suçundan tutuklanan Tiffaniy Eccles ve John Mills’in ifadeleri ortaya çıkınca dünya basınında geniş yankı uayndırdı. Şimdilerde 14 yaşında olan ilk cinsel istismara 8 yaşında maruz kaldığını ifade eden bir çocuğun ailesine çiftin yaptıklarını anlatması üzerine gerçek ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede çiftin bir başka çocuğa da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Cezalarını hafifletmek isteyen çiftin mahkemede birbirlerini suçlaması ise herkesi şaşırttı.

“DÖRT KEZ İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTIM”

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasaklarında çift ve ailenin görüşememesi üzerine şimdilerde 14 yaşında olan çocuk uğradığı cinsel istismarı itiraf etti. İlk kurban yaptığı açıklamada, memurlara, "Yaşananlar, kendime hayal bile edilemeyecek şekillerde fiziksel olarak zarar vermek istememe neden oldu. Artık bu dünyada var olmak istemedim. Kendimi bildim bileli intihara meyilliydim ve 14 yaşıma kadar dört kez canımı almaya çalıştım. Bana yaptıkları çok kötüydü ve ikiside başlarına gelen her şeyi hak ediyor. Hayatımı mahvettiler ama artık susmayacağım. Bunların hiçbiri olmadan önce, yüzümde kalıcı bir gülümsemeyle dolaşan zeki ve kendine güvenen bir kızdım. Ben hayattan her çocuk gibi zevk alıyordum ve onlar bunu mahvettiler” dedi.

Savcı Jon Close, ilk saldırının çift, gencin babası ve diğer arkadaşlarının katıldığı bir kamp gezisinde meydana geldiğini söyledi. Savcı mahkeme tutanağında olaya ilişkin olarak ise, “Olay mağdur daha 8 yaşındayken olauştu. Sanıklarla aynı çadıra kalan çocuğa bir anda dokunmaya başlayn çift onu zorla üçlü cinsel ilişkinin içine dahil etti” ifadelerini kullandı.

“DUYGULARIMA ALDIRMADAN...”

Şimdilerde 16 yaşında olan ikinci mağdur ise yaşadığı cinsel istismarı, “Hiçbir çocuğun maruz kalmaması gereken korkunç şeylere maruz kaldım. Duygularıma aldırmadan istediklerini yaptılar. Beni manipüle ettiler” diyerek anlattı.

Eccles'ın cezasını hafifletmek için avukatı Anna Chestnutt, müvekkilinin Mills'le 18 yaşındayken çıkmaya başladığını ve suçunun "sadece Mills tarafından kışkırtıldığını" ve "onun yönetimi altında hareket ettiğini" söyledi.

CEZALARI KESİNLEŞTİ

Mills, tecavüz, cinsel saldırı ve bir çocuğun cinsel aktiviteye girmesine neden olduğunu kabul ettikten sonra 19 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Eccles, 13 yaşından küçük bir çocuğun yanında cinsel ilişkiye girdiğini ve bir çocuğu cinsel ilişkiye girmeye teşvik ettiğini kabul ettikten sonra yedi yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Her ikisine de Seks Suçluları Kaydı'nı imzalamaları ve süresiz bir Cinsel Zararı Önleme Kararına uymaları emredildi. Her ikisinin de yasaklama emri uyarınca kızlarla iletişim kurması yasaklandı.