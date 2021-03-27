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  3. Mısır'da felaketler üst üste geldi! Çok sayıda ölü var

Mısır'da bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'da yaşanan ölümlü tren kazasının ardından ülkede bu kez de 10 katlı bir bina çöktü. Yerel medya, başkent Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü aktardı. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı ifade edildi.Kahire Valiliği tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaların sürdüğü ve binadaki incelemeler için ekip kurulduğu belirtildi.

Mısır'ın Sohag kentinde dün iki trenin kafa kafaya çarpıştığı kazada 32 kişi yaşamını yitirmiş, 165 kişi de yaralanmıştı.

32 kişinin öldüğü tren faciası kamerada!32 kişinin öldüğü tren faciası kamerada!Gündem

 

Etiketler mısır kahire bina çöktü
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