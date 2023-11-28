Netahyahu'nun siyasi kariyeri bitecek mi?

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sonrası başlattığı operasyonu sürdürürken bazı analistler bu saldırıların Netanyahu'nun siyasi kariyerine mal olacağını düşünüyor.

İsrail'de gözler Başbakan Binyamin Netanyahu'da. 74 yaşındaki İsrailli liderin anketlerde aldığı destek hiç olmadığı kadar düşük. Ayrıca hakkında açılmış yolsuzluk davaları devam ediyor.

Hükümetinin güvenlik zaaflarıysa ülkenin tarihinin en büyük ve en kanlı katliamlarından birine sahne olmasına neden oldu.

Netanyahu'nun siyasi kariyeri bitecek mi, yoksa tüm olumsuzluklara rağmen kendisini kurtarabilecek mi?

Siyasi analistler 7 Ekim sonrası İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İç İstihbarat Servisi Şinbet'in başındaki Ronen Bar'ın saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini ancak Başbakan Netanyahu'nun saldırılarla ilgili herhangi bir sorumluluk almadığını belirtiyor.

Saldırılarla ilgili soruşturma taleplerini ise "Tüm enerjimizi Hamas'ı yenmeye harcamalıyız." diyerek reddeden Netanyahu'nun partisinden de henüz liderliğini sorgulayan çatlak bir ses gelmediğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar ülke savaştayken başbakanın görevden alınmasının mümkün olmadığını söylüyor ve Netanyahu'nun da bu süreci kendi lehine kullanmakta başarılı olduğu belirtiliyor.

GÖREVDE KALMAK İÇİN SAVAŞI UZATABİLİR

Netanyahu'nun siyasi olarak ayakta kalabilmek için savaşı gereğinden fazla uzatabileceği de ihtimaller arasında.

İsrail başbakanı'nın saldırıların sorumluluğunu başkalarının üstüne yıkmak ve olası bir soruşturmayla karşılaşmamak için elinden geleni yapacağı öngörülüyor.

Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşım da bu iddiaları doğrular nitelikteydi.

Netanyahu "Saldırılarla ilgili Başbakan'a bilgi verildiğine yönelik iddialar asılsız. Yaşanan felaketten askeri ve iç istihbarat yetkilileri sorumlu çünkü onlar defalarca Hamas'ın yıldırıldığını söyledi. " ifadelerini kullanmıştı

Ancak Netanyahu gelen tepkiler üzerine bu mesajı silmek ve ardından da özür dilemek zorunda kalmıştı

İsrail'in en uzun süre koltukta kalan başbakanı ünvanına sahip Netanyahu, Hamas'ı yenmekte ve Gazze'de kontrolü yeniden sağlamakta kararlı görünen bir imaj çizse de 7 Ekim saldırıları sonrası gücünü tekrar toparlamasının zor olduğu görüşü hakim.

ANKETLER BU GÖRÜŞÜ DESTEKLİYOR

İsrail medyasında paylaşılan son anketlerde Netanyahu'nun koalisyonu 64 sadalyeden 45 sandalyeye gerileyerek parlamentoda kan kaybediyor

Ankete katılanların yüzde 41'i eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı Başbakan olarak görmek isterken, Netanyahu'nun kalmasını isteyenlerin oranı yalnızca yüzde 25.

NTV