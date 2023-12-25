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Netanyahu'dan İsrail askerlerine ziyaret

Netanyahu'dan İsrail askerlerine ziyaret
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki İsrail askerlerini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde konuşlandırılan İsrail askerlerini ziyaret etti.

Netanyahu yaptığı açıklamada, “Size söyleyeceğim iki şey var: Birincisi güvenliğinizi ve hayatlarınızı korumak için her şeyi yapacağız. Bu görevi tamamlamak istiyoruz ama sizi mümkün olduğunca korumak da istiyoruz. İkinci olarak, durmayacağız. Bu sonuna kadar devam edecek” dedi.

Etiketler ziyaret Netanyahu asker
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