New York Belediye Başkanı Eric Adams'a cinsel saldırı suçlaması

ABD'de hakkında Türkiye ile bağlantılı 'yasadışı bağış' soruşturması yürütülen New York'un Demokrat Partili Belediye Başkanı Eric Adams, cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Adams'ın sözcüsü, konuya ilişkin açıklama yaparak, Adams'ın iddiaları reddettiğini ve söz konusu suçlamayı yönelten kişiyi tanımadığını, kendisiyle tanıştığını hatırlamadığını söyledi.

New York'ta yürürlüğe giren Hayatta Kalan Yetişkinler Yasası, bir yıl boyunca zaman aşımı olmaksızın cinsel saldırı şikayetlerinin mahkemelere iletilmesine izin veriyordu. Söz konusu bir yıl dolmadan önce mahkemelere yapılan başvurulardan biri de Adams ile ilgiliydi.

Adams hakkında New York eyalet mahkemesinden yapılan mahkeme çağrısında, ne olduğuyla ilgili detay verilmezken, "Bu eylemin doğası, cinsel saldırı, darp ve davacının toplumsal cinsiyeti ve cinsiyeti temelli işyerinde ayrımcılık, misilleme, düşmanca iş ortamı ve kasıtlı duygusal sıkıntıya sebebiyet vermek" ifadeleri kullanıldı.

EN AZ 5 MİLYON DOLAR TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

Reuters'ın gördüğünü ifade ettiği mahkeme çağrısında, Adams'tan en az 5 milyon dolar tazminat talebinde bulunulduğu ifade edildi. Aynı mahkeme çağrısında New York şehri, New York Polis Departmanı (NYPD) geçiş bürosu, departmanın siyah memurları temsil eden Muhafızlar Derneği ve üç diğer kurum da sanık olarak yer aldı.

Söz konusu suçlama, Adams hakkında Türkiye'nin de adının geçtiği 'yasadışı bağış' soruşturması yürütülen bir dönemde geldi. FBI, 6 Kasım'da soruşturma kapsamında Adams'ın en az iki cep telefonuna ve tabletine el koymuştu. Adams'a doğrudan bir suçlama yöneltilmediği ifade edilirken, soruşturma kapsamında belediye başkanının Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'na da ev sahipliği yapan 'Türkevi' binasının açılması için dönemin itfaiye yetkililerine baskı yapıp yapmadığı da inceleniyor.

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