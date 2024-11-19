Okul önünde araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var

Çin'in Hunan eyaletinde bir araç, ilkokul önündeki kalabalığın arasına daldı. Olayda yaralıların olduğu belirtildi.

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde bir araç, ilkokulun önündeki kalabalığın arasına girdi. Olayda yaralanan birkaç öğrenci ve yetişkinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Aracın sürücüsü, veliler ve okul güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Bu olay, Çin’de bir haftada meydana gelen üçüncü saldırı oldu. 12 Kasım’da bir saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti, hafta sonu bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda ise 8 kişi öldü.

DHA