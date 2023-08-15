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Otelde dehşet! Sevgilisini 6. kattan aşağı attı

Otelde dehşet! Sevgilisini 6. kattan aşağı attı
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Tayland'da 32 yaşındaki bir kadın, erkek arkadaşı tarafından pencereden sallandırılırken 25 metre yükseklikten düştü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Tayland’ın Pattaya şehrinde erkek arkadaşıyla birlikte tatil yapan 32 yaşındaki Luzifiak, polis raporlarına göre yedinci katın penceresinden belden aşağısı çıplak halde düşerek öldü. Genç kadının 30 yaşındaki sevgilisi Fedor’un onu ayaklarından tutarak baş aşağı bir şekilde pencereden sallandırdı. Birkaç saniye içinde Fedor ellerini bırakarak genç kadının 25 metrelik yükseklikten baş aşağıya düşmesine neden oldu. Fedor gözaltına alınarak tutuklandı.

Kadının kısa süre önce pasaportunu kaybettiğini ve Rusya’ya dönmek istediğini söyleyerek polise şikayette bulunduğu belirtildi. Fedor hakkındaki suçlamaları reddederken gözaltı sırasında alkollü olduğu tespit edildi.

Otelde dehşet! Sevgilisini 6. kattan aşağı attı - Resim : 1

 

Etiketler tayland otel
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