  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Otoyolda eli silahlı çıplak dehşeti! Araçlara ateş açtı

Otoyolda eli silahlı çıplak dehşeti! Araçlara ateş açtı

Güncelleme:

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan olayda çırılçıplak elinde silah ile otoyola çıkan bir kişi yoldan geçenlere ateş açtı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco bölgesindeki bir otoyolda ilginç anlar yaşandı. Interstate 80 otoyolunda bir anda arabasından çırılçıplak bir şekilde inan kadın çevredekileri araçlara ateş etti. Otoyolda herhangi bir giysi veya iç çamaşırı olmadan şeritler arasında koşan kadın yoldan geçen arabalara tabanca doğrulturken görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yakalandı.

Otoyolda silahlı bir kadının araçlara ateş ettiğinin ihbar edilmesi üzerine Kaliforniya Otoyol Devriyesi olay yerine geldi. Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken kadın tutuklandı. Kadın daha sonra tedavi ve değerlendirme için yerel bir hastaneye nakledildi. Yetkililer, şimdi kadının amacının ne olabileceğini belirlemek için olayı araştırdıklarını söylüyorlar.

Etiketler otoyol abd silahlı çıplak ateş açtı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Filenin Sultanları tatilde: Milli voleybolcumuz Hande Baladın'dan bikinili pozlar
DSÖ korkutan rakamları açıkladı! 2.5 milyon kişi aynı şekilde öldü
Hande Sarıoğlu bikinili pozlarıyla Bodrum'u da Instagram'ı da yaktı
Netflix Türkiye'de haftanın en çok izlenenleri belli oldu
Emeklilerin zam farkları hesaplara yatıyor! Tarih belli oldu
Bakan açıkladı: Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik geliyor!
Dolar ve Euro ve altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik
Hurdadan hayalindeki aracı 50 bin TL'ye mal etti; 110 km hız yapıyor!
Audi'nin elektrikli yeni station yol canavarı ortaya çıktı
İstanbul'da 70 bin TL'lik zammı kabul etmeyen kiracıya beyzbol sopalı saldırı