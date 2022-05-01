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Polisin gözü önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

Polisin gözü önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, İsveç’in başkenti Stockholm’de ülkenin en büyük camisinin önünde Kur’an-ı Kerim yaktı.

Yüksek güvenlikli sivil polis korumasıyla birlikte Medbargareplatsen’de bulunan Stockholm camisi önüne gelen Paludan, çevredekilerin tepkilerine rağmen Kur’an-ı Kerim’i yaktı. 

İsveç Polisi, Paludan’ın eyleminin izinsiz olmasına rağmen gösterisine müdahale etmedi ve Paludan’a koruma sağladı. 

Paludan, polis izin vermese de İsveç’in başka şehirlerinde de Kur’an-ı Kerim’i yakmaya devam edeceğini söyledi. Irkçı partinin lideri, dün de İsveç’in Jönköping kentinde bir caminin önünde aynı eylemi gerçekleştirmişti. 

Rasmus Paludan 2017 yılından beri Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerine devam ediyor.

Etiketler İsveç Polisi polis kuran kur'an-ı kerim Rasmus Paludan
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