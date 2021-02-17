Prens Philip hastaneye kaldırıldı

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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Dük, kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle King Edward VII Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre Prens Philip önlem amaçlı olarak birkaç gün hastanede tutulacak.
Prens Philip, eşi Kraliçe Elizabeth ile birlikte yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırmıştı.
Edinburgh Dükü, haziran ayında 100. doğum günün kutlayacaktı.
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