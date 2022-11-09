Putin ''kıyamet silahı'' için talimat verdi! Avrupa diken üstünde

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'yı yok edebilecek güce sahip nükleer silahın hızlıca envantere girmesi için talimat verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, hipersonik Satan-2 nükleer füzesinin yıl sonuna kadar ikinci kez denenmesi emrini verdiği söylendi.

RS-28 Sarmat füzesi olarak bilinen ve hedefleri neredeyse 25 bin km uzaklıktaki hedeflerii vurabilen Rusya’nın ölümcül silahının, Londra’yı dakikalar içinde yok edebileceği biliniyor.

“LONDRA’YI 6 DAKİKA İÇİNDE VURABİLECEK GÜÇTE”

Rus politikacı Aleksey Zhuravlyov daha önce Satan-2 hipersonik füzesiyle İngiltere'yi birkaç dakika içinde Finlandiya'yı ise sadece on dakika içinde yok etmekle tehdit etmişti. Rusya daha önce , 15 Nükleer Savaş başlığı taşıyabilen bu ölümcül silahı ile gövde gösterisi yaparak caydırıcı mesajlar vermişti.

İŞTE O KIYAMET SİLAHININ ÖZELLİKLERİ

AĞIRLIK: 210 ton

GENİŞLİK: 34,7 metre

UZUNLUK: 30 metre

HIZ: 25 bin 750 km/s

BAŞLIK: 15 adet çoklu savaş başlığı

MENZİL: 17 bin 700 km/s

ÜRETİM SÜRECİ BÜYÜK SIR OLARAK BİLİNİYOR

Ancak aralık ayı sonuna kadar ikinci bir test için planlar, 200 tonluk roketin üretiminde gecikmelere dair söylentileri de peşinden getirdi. Putin’in isteğini yerine getirmek için var gücüyle çalışan üretim ekibinin çok sayıda zorluk ve hatayla karşı karşıya olduğuna dair bilgiler Rus savunma sanayinin imajı için büyük tehlike oluşturdu. TASS Haber ajansına konuşan Savunma Sanayi sözcüsü Mad Vlad , "Satan-2’nin ikinci uçuş testleri, bu yılın sonunda gerçekleşebilir.” ifadelerine yer verdi.

Fırlatma sırasında görüntüler, devasa bir 35 metre uzunluğundaki füzenin yeraltı silosundan fırlatıldığını görüntüler uzmanları hayrete düşürmüştü.

Mayıs ayında, Rus Uzay Ajansı Roscosmo'nun eski direktörü ve Putin'in yakınındaki isimlerden olan Dmitry Rogozin, yaklaşık 50 Satan-2 füzesinin "seri üretimde" olduğunu ve yakında savaş envanterinde olacağını söyledi.

KOORDİNATLARI YAYINLAYIP TEHDİT ETMİŞLERDİ

Rogozin, NATO zirvesi sırasında tuhaf bir sosyal medya paylaşımında bulunarak İngiltere Parlamentosu’nun bulunduğu Downing Caddesi ve Beyaz Saray'ı doğrudan hedef alan mesajlar göndermişti. Rogozin Madrid'deki zirve mekanının yanı sıra Brüksel'deki NATO Karargâhı ve Londra, Washington, Paris ve Berlin'deki "karar alma merkezleri"nin uydu görüntülerini ve harita koordinatlarını yayınlayarak füze saldırısı imasında bulunmuştu.

ANALİSTLER: MÜMKÜN DEĞİL

Savunma analistleri, Rusya'nın daha önceki R-36M2 Voevoda füzesinin konuşlandırılmadan önce 17 kez test edildiğine dikkat çekti. RT-2PM Topol balistik füzesi de aynı süreçten geçmişti. Bu yüzden uzmanlar Rogozin’in söylemlerinin Sovyet döneminden kalma basit bir propaganda olabileceğini ve Sarmat-2’nin kısa bir sürede envantere girebilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Savunma uzmanı Leonid Nersisyan, “Sarmat-2’nin Stratejik Füze Kuvvetleri’nde hizmete fiilen kabulü, 2022'nin sonuna kadar imkânsız görünüyor. 2024'e kadar da pek mümkün değil." dedi.