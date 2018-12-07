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  3. 07 Aralık 2018 09:38

Putin maskesiyle Türkleri soydular

Ukrayna'da iki Türk vatandaşı, Putin ve Medvedev maskesi takan silahlı kişiler tarafından gasp edildi.

Putin maskesiyle Türkleri soydular
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Lubyanka köyü yakınında birkaç ay önce meydana gelen olayda, Türkler'in aracını zorla durduran saldırganlar, silahla tehdit ederek şahısların 20 bin dolarını gasp edip kaçtı.

Bu olayın ardından devam eden soruşturma sonunda Kiev’de beş ayrı adrese yapılan baskında, olayla ilgili dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

TurkRus'ta yer alan habere göre gaspçıların kullandıkları silahlar arasında bir el bombasından tabancaya kadar pek çok şey vardı ama en çok dikkat çeken, Putin ve Medvedev maskeleriydi.

Zanlıların, gasp olaylarında bu maskeleri taktıkları anlaşıldı. Maskelere “suç aleti” sayılarak el kondu.

Gaspçıların 30 ve 55 yaşlarında olduğu belirtildi.

ukrayna , putin , medvedev
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