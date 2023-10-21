Putin ''ti''ye almıştı; ABD'den sürpriz bir teklif geldi

ABD’nin Rusya Büyükelçiliği, Washington’un silahların kontrolü konusunda Moskova ile diyaloğa hazır olduğunu duyurdu.

ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Rus yetkililerle doğrudan temas halinde olan ABD’nin nükleer risklerin azaltılması ve silahların kontrolü alanında yeni anlaşmalar geliştirilmesi konusunda Rusya ile diyalogu sürdürmeye hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, Washington’un şu anda Moskova'yı nükleer risklerin yönetimi ve 2026 sonrası dönem için, yani Stratejik Saldırı Silahları Anlaşması'nın (START, START 3) sona ermesinden sonraki dönem için bir silah kontrol çerçevesi geliştirilmesi sürecine dahil etmeye hazır olduğu vurgulanarak, “Doğrudan Rus yetkililere bildirildiği üzere bu görüşmelere hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz” denildi.

Putin, Biden'i böyle ''ti''ye almıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir uzun bir aradan sonra Çin'e gitti. Rus lider Putin'in programına bakıldığında geniş bir Çin ziyaretinin planlandığı görülüyor.

Vladimir Putin, Rusya hava kuvvetlerinin, Karadeniz üzerinde stratejik Kincal füzeleriyle donatılmış savaş jetleriyle devriyelere başladığını söyledi. Putin, "Bu kimseye bir tehdit değil. Ama emrimle Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri Karadeniz üzerindeki tarafsız bölgede kalıcı olarak devriye uçuşlarına başladı. Mig 31 savaş uçaklarımız Kincal füzeleri taşıyor. Bin kilometreden fazla menzile ve Ses hızının 9 katı hıza sahipler." dedi.

Pekin'deki Kuşak ve Yol zirvesinde konuşan Putin hipersonik füzelerin Ortadoğu'da artan gerilime karşı savunma önlemi olduğunu savundu.

Gündeminde ABD'nin ukrayna'ya gönderdiği uzun menzilli ATACMS TİPİ taktik füzeler de vardı. ABD Başkanı Joe Biden'a çay ve pankek teklifiyle şakayla karışık göndermede bulundu.

Vladimir Putin, "Madem Rusya savaşı kaybetti o zaman ABD neden Ukrayna'ya ATACMS füzelerini ve tüm diğer silahları gönderiyor. Biden pankek yiyip çay içmek için bizi ziyaret edebilir. Savaş kaybedildiyse neden bahsediyoruz, ATACMS neden? Ona bunu sorun. Komik." ifadelerini kullandı.

Putin HIMARS lançerlerinden fırlatılabilen ve 300 kilometre menzilli bu füzelerin cephede büyük bir etkisi olmayacağını savundu.

Putin, ABD'nin yeni yardımlarının Rus ordusu için kolay olmayacağını kabul ediyor. Putin her şeye rağmen Rusya'nın savaşı kazanacağını ama yeni yardımların Ukrayna'nın ızdırabını artıracağını söyledi.

Rus lider Putin, "Öncelikle bu tabi zarar veriyor ve ilave tehdit oluşturuyor. Tabii ki bu saldırıları püskürteceğiz. Savaş savaştır. Bir tehdit oluşturuyorlar bunu söylemeye bile gerek yok ama cephedeki durumda radikal bir değişime yol açmaları imkansız." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan Putin, Rusya'nın cephede güçlü olduğunu bu sebeple, batının söylemini yumuşattığını savundu. Buna karşın Kiev'in barış görüşmelerine yanaşmadığını söyledi.

PANKEK DİPLOMASİSİ NEDİR?

Rus lider Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Cinping yakın ilişkilere sahip. ABD karşıtı cephenin iki güçlü üyesi olan Rusya ve Çin sık sık yan yana geliyor.

Putin, geçen yıl Ukrayna'yı işgale girişmeden kısa bir süre önce Pekin'de vakit geçirmişti.

İki lider ayrıca 2018 yılında literatüre pankek diplomasisi olarak giren bir etkinliğe de imza atmıştı. Putin ve Çin liderleri bir araya gelerek pankek hazırlamıştı.