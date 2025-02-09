Putin'e ''aptal'' diyen ünlü şarkıcının feci sonu

Rusya'nın ünlü şarkıcısı Vadim Stroykin, polis baskını sırasında hayatını kaybetti. Stroykin, 2022 yılında yaptığı bir paylaşımda Rusya lideri Putin'e ''aptal'' demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalifliğiyle bilinen ünlü şarkıcı Vadim Stroykin hayatını kaybetti.

58 yaşındaki Stroykin, St. Petersburg'da polis baskın yaptığı esnada 10. kattaki evinin camından düşerek yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Stroykin'in ölümünün araştırıldığını belirtti.

PUTİN'E "APTAL" DEMİŞTİ

Stroykin 2022 yılında yaptığı bir paylaşımda, "Bu aptal [Putin] hem kendi halkına hem de kardeş millete savaş ilan etti" demişti. Bir başka paylaşımında ise Stroykin, "Onun ölmesini istemiyorum; Onun yargılanıp hapse atıldığını görmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.