Türkiye'nin bir dev işletmesi daha konkordato ilan etti

Türkiye genelinde pek çok zincir markete ürün tedarik eden Erşan Et de konkordato ilan eden devler arasındaki yerini aldı.

Türkiye'nin en büyük et tedarikçilerinden biri olan Erşan et konkordato ilan etti. Bilecik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ağustos tarihli kararında Erşan Et için 3 ay süreyle geçici mühlet verildiğini açıkladı. 8 Ağustos tarihli geçici mühlet kararı ile 3 kişilik geçici konkordato komiseri görevlendirilmesine karar verildi. 3 ay boyunca yapılacak değerlendirmeler sonrasında firmanın konkordato sürecine dair karar verilecek. Önümüzdeki üç ay boyunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda, firmanın konkordato sürecine ilişkin nihai karar verilecek.