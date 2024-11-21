Putin'i eleştiren ünlü isim ölü olarak bulundu

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı eleştiren ünlü Rus balet Vladimir Shklyarov ölü bulundu.

New York'ta bulunan Metropolitan Operası'nda ve Londra'daki Royal Opera Binası'nda sahne alan 39 yaşındaki uluslararası yıldız sanatçı Vladimir Shklyarov, St. Petersburg'daki apartmanının beşinci katındaki balkondan düştü.

Bale dansçısına evinin yakınında saygı duruşunda bulunuldu. Shklyarov'un iki balkon arasında atlarken düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Eski eşi balerin Maria Shirinkina'nın uyuşturucu almasını engellemek için kendisini isteği üzerine kilitlediği daireden kaçmaya çalıştığı iddia edilirken, raporlarda, dansçının uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunları yaşadığı da belirtildi.

Öte yandan, dansçının balerin arkadaşlarından Irina Bartnovskaya ise sanatçının ölümüyle ilgili farklı bir açıklama yaparak, "Çok dar bir balkona sigara içmeye çıktı ve talihsiz bir kaza sonucu beşinci kattan düştü. Hayatı ve ailesini severdi, çocuklarına ve izleyicilerine tapardı. Ağrı kesici kullanıyordu, bir ayak ameliyatı geçirecekti" diye konuştu.